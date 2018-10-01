Киевский метрополитен отреагировал на появление рекламы с изображением Сытника

В Киевском метрополитене заявили, что не несут ответственности за содержание рекламы в подземке

В Киевском метрополитене, комментируя появление рекламы с изображением директора НАБУ Артема Сытника, заявили, что не несут ответственности за содержание рекламы, размещенной на станциях метро.

В пресс-службе столичной подземки отметили, что вся реклама в метро размещается ее распространителями.

Полномочия по заключению договоров с компаниями на ведение рекламной деятельности в столице, согласно решению Киевсовета, передано в КП Киевреклама в 2011 году.

"КП Киевский метрополитен и КП Киевреклама, в соответствии с положением ст. 18 Закона Украины О рекламе, не имеют права вмешиваться в содержание размещаемой рекламы", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в киевском метрополитене появилась реклама, на которой изображен директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

В пресс-службе НАБУ заявили, что ведомство не имеет никакого отношения к этой рекламе.