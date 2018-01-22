Киевский метрополитен объявил тендер на строительство двух станций в сторону Виноградаря

Метро на Виноградарь построят до 2021 года

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен объявило о проведении тендера на строительство продолжения линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.

Согласно заявке в системе Prozorro, речь идет о строительстве на участке Сырецко-Печерской линии двух станций Мостицкая и Проспект Правды, а также электродепо в Подольском районе и ответвления в сторону станции Виноградарь.

Согласно информации тендера, ожидаемая стоимость - почти 6,323 млрд грн. Конечный срок оказания услуг - до 30 апреля 2021 года.

В комментарии Громадському пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон подтвердила, что в 2018 году планировалось начать строительство метро на Виноградарь.

Напомним, что в 2017 году киевская власть сообщила, что общая стоимость прокладки пути от станции метро Сырец до жилого массива Виноградарь составит более 11 млрд грн.