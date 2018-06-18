18 июня 2018, понедельник

Киевский метрополитен назвал самые популярные способы оплаты за проезд в подземке

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Большинство пассажиров больше не пользуются жетонами
Фото: Киевский метрополитен

Большинство пассажиров больше не пользуются жетонами

Почти 70% пассажиров Киевского метрополитена перестали пользоваться жетонами для оплаты за проезд.

Как рассказали в пресс-службе компании, преобладают три варианта оплаты.

В большинстве случаев пассажиры рассчитываются карточкой метро. При пополнении на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн. После использования поездок карту можно сдать в кассу и вернуть залоговую стоимость.

Также за проезд расплачиваются банковской картой и через мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, позволяющие произвести оплату непосредственно на желтом турникете.

Также используется карточка киевлянина, как льготный социальный инструмент.

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