17 ноября 2018, суббота

Киевский фуникулер заменят новой австрийской моделью

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фуникулеры фирмы Doppelmayr Garaventa
Автор: doppelmayr

Фуникулеры фирмы Doppelmayr Garaventa

В 2019 году киевский фуникулер, который расположен на Почтовой площади, планируют полностью обновить, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Village.

"В следующем году мы установим новый прозрачный фуникулер фирмы Doppelmayr Garaventa с кондиционерами", - рассказал Кличко.

Согласно информации, размещенной на сайте Doppelmayr Garaventa, фуникулеры их производства можно устанавливать в городе, за городом или в горной местности, поскольку рельсовая система с канатной тягой с легкостью преодолевает изгибы или изменения уклона. Срок службы таких фуникулеров - около 40 лет.

Он может поместить в себе до нескольких сотен человек и движется со скоростью до 14 м/с.

Смотрите также

 

 

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове