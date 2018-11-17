Киевский фуникулер заменят новой австрийской моделью

В 2019 году киевский фуникулер, который расположен на Почтовой площади, планируют полностью обновить, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Village.

"В следующем году мы установим новый прозрачный фуникулер фирмы Doppelmayr Garaventa с кондиционерами", - рассказал Кличко.

Согласно информации, размещенной на сайте Doppelmayr Garaventa, фуникулеры их производства можно устанавливать в городе, за городом или в горной местности, поскольку рельсовая система с канатной тягой с легкостью преодолевает изгибы или изменения уклона. Срок службы таких фуникулеров - около 40 лет.

Он может поместить в себе до нескольких сотен человек и движется со скоростью до 14 м/с.

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