Киевские власти планируют создать на территории Гидропарка парк развлечений европейского типа
Мэр Киева Виталий
Кличко планирует создать на территории Гидропарка парк развлечений и активного
отдыха.
Об этом
рассказали в пресс-службе столичной городской госадминистрации.
Там сообщили, что
Кличко уже ведет переговоры с владельцами крупнейшего в Германии парка
развлечений Europa-park о привлечении инвестиций.
"Здесь очень
интересно все сделано. Уютное, стилизованное под старинный городок с
современными аттракционами, кучей интересных развлечений, хорошей природой. И
для детей устроены локации не только для развлечений, но и с познавательными
функциями. Словом, здесь счастливы и дети, и их родители. Я давно мечтаю и буду
делать все, чтобы подобный парк появился и в Киеве", - заявил столичный глава.
Как отмечается, Europa-park
является вторым по посещаемости парком развлечений в Европе после Disneyland
Paris. В 2018 году его посетили более 6 млн человек из Германии, Франции,
Швейцарии и других стран.