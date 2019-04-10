Киевские власти планируют создать на территории Гидропарка парк развлечений европейского типа Сегодня, 09:59 501 Цей матеріал також доступний українською КГГА Кличко уже ведет переговоры с владельцами немецкого Europa-park о привлечении инвесторов КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко планирует создать на территории Гидропарка парк развлечений и активного отдыха.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной городской госадминистрации.

Там сообщили, что Кличко уже ведет переговоры с владельцами крупнейшего в Германии парка развлечений Europa-park о привлечении инвестиций.

Фото: КГГА

"Здесь очень интересно все сделано. Уютное, стилизованное под старинный городок с современными аттракционами, кучей интересных развлечений, хорошей природой. И для детей устроены локации не только для развлечений, но и с познавательными функциями. Словом, здесь счастливы и дети, и их родители. Я давно мечтаю и буду делать все, чтобы подобный парк появился и в Киеве", - заявил столичный глава.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Как отмечается, Europa-park является вторым по посещаемости парком развлечений в Европе после Disneyland Paris. В 2018 году его посетили более 6 млн человек из Германии, Франции, Швейцарии и других стран.