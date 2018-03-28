Киевские таможенники обнаружили в посылке из Китая сотни бриллиантов

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Таможенники насчитали 205 камней
Фото: ГФС

Таможенники насчитали 205 камней

Сотрудники поста Специализированный Киевской таможни обнаружили в посылке с документами, которая прибыла из Китая, тайник с бриллиантами.

"Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", - рассказали в ГФС.

Как сообщается, тайник в документах заметили во время проверки с помощью рентгенологического оборудования.

"По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета. Согласно экспресс-тесту, обнаруженные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будут устанавливать уже эксперты-геммологи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГФС изъяла полторы сотни посылок из Китая, адресованных Дону Корлеоне, Коту Всапогах и Тому Сойеру.

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