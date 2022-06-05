Стреляли в затылок. В Киевской области обнаружили тело еще одного гражданского, убитого россиянами

5 июня, 18:31
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В Киевской области обнаружили тело 41-летнего мужчины, убитого россиянами выстрелом в затылок (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области обнаружили тело 41-летнего мужчины, убитого россиянами выстрелом в затылок (Фото:Полиция Киевской области)

У села Вышеград Киевской области правоохранители обнаружили тело мирного жителя, которого российские военные убили выстрелом в затылок.

Как сообщили в полиции Киевской области, тело мужчины было найдено в лесу возле села Вышеград, где располагались позиции армии Российской Федерации. По предварительным данным, гражданского жителя агрессоры застрелили из огнестрельного оружия в голову.

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Полиция Киевской области
Полиция Киевской области
Полиция Киевской области
Полиция Киевской области
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Правоохранители установили, что 41-летний житель Волынской области в прошлом году приехал работать строителем в село Колонщина под Макаровым. Он скрылся в районе, где базировались войска захватчиков.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова, правоохранители уже разыскали сестру погибшего.

Тело убитого было осмотрено и направлено на судмедэкспертизу, которая установит окончательную причину смерти. В дальнейшем его передадут родным для похорон.

Что известно о зверствах российских оккупантов в Киевской области

После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны. Всего в Киевской области после освобождения от российских захватчиков эксгумировано более 1300 тел гражданских.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

В то же время Минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Подконтрольные Кремлю издания запустили пропагандистскую кампанию, распространяя тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела специально разложили на улицах городов для создания «картинки» для СМИ. Эту абсурдную версию поддерживают чиновники РФ на самом высоком уровне.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия НАТО МИД России Сергей Лавров Россия-НАТО Война России против Украины

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