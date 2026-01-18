Киев во время отключения света после массированного удара РФ 27 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киевской области критическую инфраструктуру обеспечили источниками резервного питания. Дома на электроотоплении подключили к генераторам большой мощности, подключены также 36 мобильных котельных.

Об этом в воскресенье, 18 января, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, в области развернули 456 пунктов несокрушимости, также работают вагоны несокрушимости от Укрзализныци.

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«Пообщались с представителями бизнеса Киевщины об их работе в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. На Киевщине работает более полусотни таких установок. Правительство оказывает полное содействие для подключения когенерационных установок. Для этого мы запустили единое окно для запросов бизнеса по подключению установок — на платформе Пульс», — сообщила Свириденко.

16 января министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров отнес многоквартирные дома с электрическим отоплением к критической инфраструктуре. В ближайшее время свет в них не будут выключать. Он отметил, что соответствующие решения уже утверждены протокольно. Отключений в домах с электрическим отоплением не будет — если только не произойдет аварийной ситуации.

15 января Свириденко сообщила, что правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электрическим отоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев.

17 января в Минэнерго сообщали, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине сейчас наблюдается в Киеве и в Киевской области. Там не действуют ранее обнародованные графики почасовых отключений света.