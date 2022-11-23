Россия ударила по жилому дому в Вышгороде и частному сектору в Чабанах — ОВА

23 ноября, 16:16
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Киевская область полностью обесточена (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Киевская область полностью обесточена (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Войска РФ нанесли ракетные удары по многоквартирному дому в Вышгороде и частному сектору в Чабанах Киевской области. Известно об одном погибшем и более 20 пострадавших.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алекcей Кулеба в Telegram.

«Более 20 пострадавших, которым уже предоставляется вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший», — пишет он.

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Кулеба добавил, что Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения.

23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях.

Ракеты попали и по объектам критической и гражданской инфраструктуры в Киеве, погибли три человека, есть пострадавший. В украинской столице ввели экстренные отключения света. По всему городу также нет воды.

https://www.youtube.com/embed/GhTVKYmGD5o
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киевская область Чабаны

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