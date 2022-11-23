Россия ударила по жилому дому в Вышгороде и частному сектору в Чабанах — ОВА
Киевская область полностью обесточена (Фото:t.me/andrii_nebytov)
Войска РФ нанесли ракетные удары по многоквартирному дому в Вышгороде и частному сектору в Чабанах Киевской области. Известно об одном погибшем и более 20 пострадавших.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алекcей Кулеба в Telegram.
«Более 20 пострадавших, которым уже предоставляется вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший», — пишет он.
Кулеба добавил, что Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения.
23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях.
Ракеты попали и по объектам критической и гражданской инфраструктуры в Киеве, погибли три человека, есть пострадавший. В украинской столице ввели экстренные отключения света. По всему городу также нет воды.