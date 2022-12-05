ПВО сбила над Киевскою областью российскую ракету

5 декабря, 15:31
Поделиться:
Небытов призвал всех оставаться в укрытиях и добавил, что ракетная угроза продолжается (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

Небытов призвал всех оставаться в укрытиях и добавил, что ракетная угроза продолжается (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Киевской области во время очередного массированного обстрела.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

«Вражескую ракету сбили над одним из районов Киевской области. Спасибо силам ПВО за эффективную работу», — написал он.

Видео дня

Небытов призвал всех оставаться в укрытиях и добавил, что ракетная угроза продолжается.

Страна-агрессор Россия совершила новый массированных ракетных обстрел Украины в понедельник, 5 декабря. В Воздушных силах сообщил, что может быть несколько волн атак.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в Киевской области.

https://www.youtube.com/embed/iiowiqQjYJU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел Киевская область ПВО Ракета

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X