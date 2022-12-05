ПВО сбила над Киевскою областью российскую ракету
Небытов призвал всех оставаться в укрытиях и добавил, что ракетная угроза продолжается (Фото:Андрей Небытов/Telegram)
Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Киевской области во время очередного массированного обстрела.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
«Вражескую ракету сбили над одним из районов Киевской области. Спасибо силам ПВО за эффективную работу», — написал он.
Небытов призвал всех оставаться в укрытиях и добавил, что ракетная угроза продолжается.
Страна-агрессор Россия совершила новый массированных ракетных обстрел Украины в понедельник, 5 декабря. В Воздушных силах сообщил, что может быть несколько волн атак.
Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в Киевской области.