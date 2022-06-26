Утром силы ПВО сбили одну российскую ракету в Киевской области — ОВА 26 июня, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Обломок российской ракеты, сбитой под Киевом (Фото:Киев info / Telegram)

Утром в воскресенье, 26 июня, украинские подразделения ПВО в Киевской области сбили одну российскую ракету.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, обломки ракеты упали в окрестностях одного из сел. Разрушений и пострадавших нет.

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Как сообщалось, около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Позже стало известно, что в результате российских ударов загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы. По данным ГСЧС, частично разрушены три этажа дома, возгорание охватило площадь в 300 кв. м.

Спасатели продолжают тушить пожар и проводят спасательно-поисковые работы. Известно о минимум двух пострадавших и одном погибшем.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, еще одна российская ракета попала в детский сад.

Российские СМИ утром сообщали, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами по якобы военным объектам в Киеве, но когда стало известно о попадании в жилой дом, начали писать о «взрыве в Киеве неизвестного происхождения».

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