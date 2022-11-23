Киевская область полностью обесточена, частично нет отопления и водоснабжения

23 ноября, 16:25
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Оккупанты в очередной раз обстреляли Киевскую область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупанты в очередной раз обстреляли Киевскую область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В результате массированного ракетного удара в среду, 23 ноября, Киевская область полностью обесточена, частично нет отопления и водоснабжения.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

В ведомстве заявили о нескольких прилетах в объекты критической инфраструктуры. Также попадание в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах.

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«Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения», — говорится в сообщении.

В регионе разворачиваются Пункти Незламності, где есть тепло, связь и альтернативное питание.

«Важно, чтобы каждый знал адрес ближайшего пункта – вся информация есть на сайтах районных советов и органов местного самоуправления! Также обращайтесь в горсоветы, сельсоветы, к старостам или представителям полиции», — заявили в ОВА.

В администрации добавили, что в результате атак более 20 пострадавших, которым уже предоставляется вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Работу ПВО было слышно во многих областях (Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и т. п.). Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о многочисленных пусках ракет с российских самолетов стратегической авиации Ту-95.

В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — в объекты критической инфраструктуры.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Электроэнергия Киевская область Война России против Украины

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