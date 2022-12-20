В Киевской области ситуация с электроснабжением остается критической: без света — 80% региона

20 декабря, 13:25
Поделиться:
80% Киевской области остается без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

80% Киевской области остается без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на вторник, 20 декабря, в Киевской области ситуация с электроснабжением остается критической. Без света — 80% региона.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 громад.

Видео дня

Читайте также:
В Киевской области полностью обесточена Бучанская громада: ситуация может ухудшиться

Приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры — больницы, объекты тепло- и водоснабжения.

«В координации с Укрэнерго и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ», — отметил Кулеба.

Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась после 19 декабря, когда РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

В Киевской области были повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

https://www.youtube.com/watch?v=2ppddsZ_v9Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Киевская область Электричество Отключения света Алексей Кулеба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X