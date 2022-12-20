В Киевской области ситуация с электроснабжением остается критической: без света — 80% региона 20 декабря, 13:25 80% Киевской области остается без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на вторник, 20 декабря, в Киевской области ситуация с электроснабжением остается критической. Без света — 80% региона.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 громад.

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Приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры — больницы, объекты тепло- и водоснабжения.

«В координации с Укрэнерго и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ», — отметил Кулеба.

Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась после 19 декабря, когда РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

В Киевской области были повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.