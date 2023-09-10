Ночной удар шахедами. В Киевской области четыре человека получили ранения в результате атаки — ОВА 10 сентября, 15:58 Последствия российской ночной атаки ударными БпЛА на Киев 10 сентября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что четыре человека пострадали в результате российской ночной атаки шахедов на область.

Об этом он написал в своем Facebook в воскресенье, 10 сентября.

По словам Кравченко, по состоянию на 14:30 известно о четырех пострадавших. Одного человека госпитализировали из-за черепно-мозговой травмы и травм конечностей, остальные трое получили незначительные ранения.

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Начальник Киевской ОГА отмечает, что также растет количество поврежденных объектов. В одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов, а также 30 квартир в семи многоэтажках.

Кравченко добавляет, что из-за взрывной волны повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов и складского помещения. Сейчас последствия устраняются.

Ночью в воскресенье, 10 сентября, россияне совершили атаку дронами-камикадзе Shahed на столицу и Киевскую область. Силам ПВО удалось сбить 26 из 33 дронов.

Городские власти Киева сообщали, что обломки упали в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах столицы. В Киевской области была повреждена гражданская инфраструктура — жилые дома, школы, садик, сельский совет.