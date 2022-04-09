«Возвращаться еще опасно». В Киевской области продолжают разминировать освобожденные территории — глава ОВА Павлюк

9 апреля, 11:55
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В Киевской области обезвредили 10 тысяч взрывоопасных предметов (Фото:ГСЧС)

В Киевской области обезвредили 10 тысяч взрывоопасных предметов (Фото:ГСЧС)

В Киевской области продолжают разминировать освобожденные от российских захватчиков территории. Уже обезвредили 10 тысяч взрывоопасных предметов. В то же время возвращаться домой жителям области еще небезопасно, заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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По его словам, звуки взрывов, которые слышат киевляне — это подрыв неразорвавшихся боеприпасов. Глава ОВА отметил, что взрывы еще будут слышны долгое время, поскольку снарядов и мин осталось очень много.

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«Возвращаться в освобожденные населенные пункты еще очень опасно, — подчеркнул Павлюк.

Также продолжаются работы по восстановлению света и коммуникаций.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Киевская область Разминирование Война России против Украины

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