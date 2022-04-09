«Возвращаться еще опасно». В Киевской области продолжают разминировать освобожденные территории — глава ОВА Павлюк 9 апреля, 11:55 Цей матеріал також доступний українською В Киевской области обезвредили 10 тысяч взрывоопасных предметов (Фото:ГСЧС)

В Киевской области продолжают разминировать освобожденные от российских захватчиков территории. Уже обезвредили 10 тысяч взрывоопасных предметов. В то же время возвращаться домой жителям области еще небезопасно, заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

По его словам, звуки взрывов, которые слышат киевляне — это подрыв неразорвавшихся боеприпасов. Глава ОВА отметил, что взрывы еще будут слышны долгое время, поскольку снарядов и мин осталось очень много.

Видео дня

«Возвращаться в освобожденные населенные пункты еще очень опасно, — подчеркнул Павлюк.

Также продолжаются работы по восстановлению света и коммуникаций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.