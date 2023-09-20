В Киевской области машина подорвалась на мине, погиб водитель 20 сентября, 12:54 Спасатели призвали быть осторожными на деоккупированных территориях из-за опасности мин (Фото:ГСЧС)

20 сентября в Киевской области машина подорвалась на мине, погиб водитель.

По данным спасателей, поступило сообщение о возгорании леса между двумя населенными пунктами Иванковской территориальной громады.

Когда пожарные прибыли на место, то выяснили, что легковой автомобиль совершил наезд на мину. Погиб водитель, мужчина 1994 года рождения.

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Спасатели потушили возгорание.

В ГСЧС напомнили, что деоккупированные территории еще долго будут оставаться опасными для гражданского населения. Там призвали местных жителей воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.