Число жертв атаки РФ на Вышгород увеличилось до семи человек

24 ноября, 20:52
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23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины (Фото:Алексей Кулеба/telegram)

23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины (Фото:Алексей Кулеба/telegram)

Число жертв российской атаки на Вышгород Киевской области в среду, 23 ноября, увеличилось до шести человек.

Обновлено в 20:53. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба написал в Telegram, что количество погибших возросло до семи — один пострадавший скончался в реанимации.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

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«Шесть погибших, 30 пострадавших, разбиты многоэтажки, сломаны судьбы. Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать», — написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=826259125370434&id=100039590617894

23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

https://www.youtube.com/embed/3-tUm7RU9rg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Полиция Киевская область Вышгород

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