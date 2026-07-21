Временно исполнять обязанности начальника КМВА будет Андрей Ткачев

21 июля, 16:44
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В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ, Андрей Ткачев добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины (Фото: Андрей Ткачев/Facebook)

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ, Андрей Ткачев добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины (Фото: Андрей Ткачев/Facebook)

Первый заместитель начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев будет временно исполнять обязанности главы КГВА.

Соответствующее распоряжение он подписал 16 июля, документ был обнародован на сайте столичных властей.

Ткачев имеет опыт работы в сфере государственного управления и гражданской безопасности. В частности, в 2015—2021 годах он занимался реформой полиции и работал в Государственной службе по безопасности на транспорте, где возглавлял Департамент государственного контроля.

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В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ, он добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.

16 июля президент Владимир Зеленский уволил начальника КГВА Тимура Ткаченко. Он возглавлял столичную военную администрацию с 31 декабря 2024 года.

В этот же день Зеленский уволил Николая Калашника с должности главы Киевской ОГА.

По информации народных депутатов и СМИ, увольнение связано с кадровыми ротациями в правительстве. Ткаченко рассматривается как потенциальный кандидат на должность главы Киевской областной военной администрации.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Киев КГВА

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