Киевскую ГЭС почти невозможно разрушить ракетами — генерал Павлюк 12 июня, 17:31 Александр Павлюк (Фото:t.me/Pavliuk_KSV)

Киевскую ГЭС «практически невозможно» разрушить ракетным ударом. Об этом заявил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона в понедельник, 12 июня.

Он рассказал, что Украина еще в прошлом году сделала все возможное для защиты Киевской ГЭС, когда существовали большие угрозы. В это время он командовал группировкой сил и средств обороны Киева.



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«Мы не исключали такой факт, поэтому средства противовоздушной обороны сосредоточены на этом направлении, соответствующий маневр сил и средств был. Но расчетное количество потребности элементов поражения — надо как минимум до ядерного взрыва для того, чтобы уничтожить, или подрыв изнутри, как сделали на Каховской ГЭС. Потому что поразить ракетами очень тяжело, чтобы нанести такие поражения. Почти невозможно», — подчеркнул он.

Ранее гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри.

Инфографика: NV

Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова рассказала, что после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами полиция ужесточила патрулирование в районе Киевской ГЭС на случай чрезвычайных ситуаций.



Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Инфографика: NV

Подтоплены десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли десять человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.



Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию с левобережья. Россияне атакуют лодки с гражданскими.



Оккупанты также подорвали ряд дамб в Донецкой области. В ВСУ говорят, что так враг пытается замедлить контрнаступление украинских защитников.

