Киевская ОГА объявила борьбу незаконным газовым заправкам

В регионе около 500 газовых заправок с серьезными нарушениями

Киевская областная государственная администрация объявила борьбу с незаконно установленными газовыми заправками и водными объектами, которые размещены без разрешений и вредят руслу рек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

С 22 января 2018 года должен начать работу первый рейд специально созданной мобильной группы, которая будет выявлять незаконные автогазозаправочные пункты.

Также комиссия будет работать по водным объектам и незаконному намыву песка.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам возникновения и обращения с отходами, использования и охраны природных ресурсов.

Ранее глава Киевской ОГА Александр Горган сообщал, что в регионе работает около 500 газовых заправок, так называемых "бочек", с серьезными нарушениями, которые нужно демонтировать.

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