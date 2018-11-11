Киевская полиция задержала преступника, который ограбил 13-летнюю девочку

В Деснянском районе Киева 31-летний мужчина напал в подъезде на 13-летнюю девочку и укралд у нее мобильный телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Потерпевшая рассказала, что возвращалась из школы, когда на лестнице возле лифта ее встретил мужчина и выхватил из рук телефон, который затем выбросил на улице.

Родственница потерпевшей узнала в злоумышленнике своего соседа.

Правоохранители разыскали мужчину и установили, что это житель Деснянского района, ранее судимый за имущественные преступления.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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