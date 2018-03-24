Киевская электричка изменит расписание из-за перехода на летнее время

С 25 марта расписание движения киевской городской электрички изменят в связи с переходом на летнее время и перевод часов на час вперед, сообщает пресс-служба КГГА.

Новое расписание маршрута электрички по направлению Дарница - Киев-Петровка - Киев-Пассажирский - Дарница и обратно вывесят на всех остановках городской электрички и на сайте Киевпастранса.

Напомним, в ночь на 25 марта Украина переходит на летнее время. В 3:00 будут переведены стрелки на один час вперед.