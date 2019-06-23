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В Администрации президента призвали полицию не допустить столкновений на Марше равенства

Вчера, 09:31
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В Администрации президента призвали полицию не допустить столкновений на Марше равенства - фото

Диана Ковалева / НВ

Цель акции — поддержка равных прав для ЛГБТ-сообщества

Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.

Об этом говорится в сообщении Администрации президента в Facebook.

«Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное. Каждый гражданин имеет чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша», — заявили в АП.

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В воскресенье, 23 июня, в Киеве проводят Марш равенства — акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.

Подобная акция проходит в столице уже шестой год и каждый раз собирает все большее количество людей. Прошлогодний КиевПрайд-2018 посетили более 5 тыс. участников, а в этом году в Марше равенства планируют принять участие около 10 тыс. человек, ожидает директор общественной организации КиевПрайд Руслана Панухник.

Напомним, 19 июня на посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайд напали молодые люди в балаклавах.

Одна из организаторов мероприятия заявила, что среди пострадавших были несовершеннолетние, а перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали, пока люди будут расходиться.

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Теги:   Геи Лесбиянки Трансгендер ЛГБТ

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