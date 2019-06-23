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В Марше равенства в Киеве приняли участие более 8 тысячи человек

Вчера, 12:22
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В Марше равенства в Киеве приняли участие более 8 тысячи человек - фото

Диана Ковалева / НВ

Цель акции — преодолеть дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и разрушить мифы о таких людях

В Марше равенства 23 июня приняли участие более 8 тысячи человек, сообщили организаторы марша КиевПрайд, передает Громадське.

В воскресенье, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства — акция в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.

В Марше равенства приняли участие ряд депутатов Верховной Рады и украинских общественных деятелей, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и другие. Было видно флаги Великобритании, Польши, Канады, Белоруси.

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В прайде приняла участие колонна военных и волонтеров. Их собралось около тридцати человек. В руках они держали картонные щиты в цветах государственного флага с надписями «Защити тех, кто защищает тебя», «Храбрость не зависит от ориентации» и «Доблесть не зависит от гендера».

Тема нынешнего марша — «Свобода. Единство. Борьба», а главный лозунг марша — «Наша традиция — это свобода!»

Цель акции — преодолеть дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообществаи разрушить мифы о таких людях.

Марш равенства — заключительная часть целого ряда событий КиевПрайда 2019, которые проводились в Украине с 16 июня. В этом году он был омрачен инцидентом в Киеве: 19 июня в столице избили и залили перцовым газом посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайда.

Теги:   Гомофобия Лесбиянки Геи ЛГБТ

Спецтема   Марш равенства в Киеве

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