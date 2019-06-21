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В центре Киева ограничат движение транспорта из-за Марша равенства — карта

Сегодня, 16:32
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В центре Киева ограничат движение транспорта из-за Марша равенства — карта - фото

Facebook / KyivPride

Марш равенства-2019 состоится 23 июня

В Киеве в связи с проведением Марша равенства КиевПрайд 22 и 23 июня будет ограничено дорожное движение по центральным улицам.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Движение транспорта будет ограничено с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на улице Крещатик и на участках улиц Богдана Хмельницкого, Владимирская, Льва Толстого, Пушкинская, Большая Васильковская, Антоновича, Тарасовская и бульвара Тараса Шевченко.

Также с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня закроют на вход/выход станции метро Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта. При этом 23 июня станции Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта не будут работать в режиме пересадочного узла, поезда будут проезжать без остановок.

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Напомним, в Киеве 16-23 июня проходит неделя КиевПрайд-2019.

Теги:   Киевпрайд Киев

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