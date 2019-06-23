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Марш равенства прошел без нарушений и задержаний — полиция

Вчера, 14:15
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Марш равенства прошел без нарушений и задержаний — полиция - фото

Диана Ковалева / НВ

На Марше равенства в Киеве 23 июня нарушений не было, никого в ходе акции не задерживали.

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Радио Свобода.

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«На сегодняшних мероприятиях ни одного сообщения в полиции о нарушениях не зафиксировано, значит их не было. Полиция совместно с Нацгвардией обеспечивала достаточное количество сил и средств, нарушений вообще не было. То есть и никого, задержанного при проведении мероприятий, не было», — подытожил Князев после завершения Марша равенства.
Он добавил, что задержания лиц, подозреваемых в подготовке провокаций, о которых сообщала полиция, произошли накануне марша в рамках «предупредительных мер».

Когда именно были задержаны эти лица, Князев не уточнил.

Что касается количества участников сегодняшнего шествия, то в полиции пока такую информацию не предоставляют. Организаторы марша сообщили, что в нем приняли участие более 8000 человек.

Тема нынешнего марша — «Свобода. Единство. Борьба», а главный лозунг марша -«Наша традиция — это свобода!».

Цель акции — преодолеть дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и разрушить мифы о таких людях.

Марш равенства — конечная часть целого ряда событий КиевПрайд 2019, которые проводились в Украине с 16 июня. В этом году он был омрачен инцидентом в Киеве: 19 июня в столице избили и залили перцовым газом посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайд.

Теги:   Полиция Марш равенства

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