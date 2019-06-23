Марш равенства прошел без нарушений и задержаний — полиция
На Марше равенства в Киеве 23 июня нарушений не было, никого в ходе акции не задерживали.
Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Радио Свобода.
«На сегодняшних мероприятиях ни одного сообщения в полиции о нарушениях не зафиксировано, значит их не было. Полиция совместно с Нацгвардией обеспечивала достаточное количество сил и средств, нарушений вообще не было. То есть и никого, задержанного при проведении мероприятий, не было», — подытожил Князев после завершения Марша равенства.
Он добавил, что задержания лиц, подозреваемых в подготовке провокаций, о которых сообщала полиция, произошли накануне марша в рамках «предупредительных мер».
Когда именно были задержаны эти лица, Князев не уточнил.
Что касается количества участников сегодняшнего шествия, то в полиции пока такую информацию не предоставляют. Организаторы марша сообщили, что в нем приняли участие более 8000 человек.
Тема нынешнего марша — «Свобода. Единство. Борьба», а главный лозунг марша -«Наша традиция — это свобода!».
Цель акции — преодолеть дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и разрушить мифы о таких людях.
Марш равенства — конечная часть целого ряда событий КиевПрайд 2019, которые проводились в Украине с 16 июня. В этом году он был омрачен инцидентом в Киеве: 19 июня в столице избили и залили перцовым газом посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайд.