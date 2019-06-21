Время и место. Как попасть на Марш равенства-2019 — все подробности Сегодня, 16:05 Цей матеріал також доступний українською KyivPride/Facebook KyivPride-2016 KyivPride/Facebook

Общественная организация KyivPride обнародовала время и точки сбора на Марш равенства, который состоится 23 июня в Киеве.

Отмечается, что на территорию проведения Марша будет работать только два входа возле станций метро Университет и Золотые ворота:

– Пересечение ул. Владимирской и ул. Богдана Хмельницкого, идти от м. Золотые ворота.

– Пересечение б-р Шевченко и ул. Леонтовича, идти от м. Университет.

Фото: KyivPride-2019

Вход на территорию мероприятия открывается в 9:00 и закрывается в 10:00.

«Советуем приходить пораньше, чтобы избежать очередей и возможных провокаций на входах. После 10:00 на территорию мероприятия попасть будет невозможно. Не опаздывайте», – отмечают в KyivPride.

Также сообщается, что станции метро Театральная и Льва Толстого будут закрыты, а подходы со стороны Бессарабского рынка и по улицам Владимирской и Льва Толстого со стороны ул. Жилянской будут полностью заблокированы и закрыты на вход.

Тем, кто собирается пользоваться другим транспортом, организаторы и организаторки Марша советуют прибывать к названным станциям метро и двигаться пешком до точек сбора.

Основным путем ухода по завершению Марша равенства является метрополитен.

Кроме того, организаторы и организаторки Марша рекомендуют соблюдать подробную инструкцию по безопасности всем участникам и участницам мероприятия.