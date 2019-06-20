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КиевПрайд-2019. Организаторы Марша равенства и Amnesty International призвали расследовать нападение на посетителей ПрайдХауса

Сегодня, 13:04
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КиевПрайд-2019. Организаторы Марша равенства и Amnesty International призвали расследовать нападение на посетителей ПрайдХауса - фото

Alexandra Krolikowska via Facebook

Один из пострадавших посетителей ПрайдХауса

Организаторы Марша равенства и Amnesty International призвали правоохранителей расследовать нападения на посетителей ПрайдХауса 19 июня.

Организационный комитет КиевПрайда подтвердил на странице KyivPride в Facebook, что группа неизвестных совершила нападения на посетителей и посетительниц ПрайдХауса возле креативного пространства IZONE.

«На данный момент известно о четырех таких случаях», — говорится в заявлении организационного комитета.

Пострадавшие сообщили организаторам, что нападавшие ждали их за пределами ПрайдХауса, шли за ними до станций метро, пытались сбить с ног, били ногами, распыляли перцовый газ и словесно оскорбляли. Пострадавшие подали заявления о нападениях в полицию.

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Организаторы КиевПрайда призвали полицию «расследовать проявления агрессии по отношению к участникам и участницам мирного публичного мероприятия» и отметили, что «нападавшие являются маргинализированной группой, против которой выступает абсолютное большинство общества».

Кроме того, организаторы КиевПрайда призвали мэра Киева Виталия Кличко и президента Украины Владимира Зеленского «дать решительный ответ насилию и выразить свою позицию по обеспечению проведения мирного правозащитного мероприятия Марш равенства 23 июня».

В свою очередь, правозащитная организация Amnesty International призвала украинские власти положить конец безнаказанности за преступления на почве ненависти и привлечь к ответственности всех виновных в физических нападениях на посетителей и посетительниц недели ЛГБТИ-событий КиевПрайд, произошедших 19 июня.

«Эти нападения никогда не произошли бы, если бы украинская полиция провела эффективные расследования всех предыдущих подобных нападений, и тем самым дала четкий сигнал, что преступления на почве ненависти являются недопустимыми в Украине», — заявила Оксана Покальчук, директор Amnesty International в Украине.

Она отметила, что, к сожалению, количество нападений растет, а количество раскрытых преступлений на почве ненависти по отношению ЛГБТИ-людям и их союзникам и союзницам стремится к нулю.

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«Открытым остается вопрос, почему полиция не может найти и наказать виновных даже в тех случаях, когда нападавшие хвастаются своими поступками в социальных сетях. Правоохранители должны понять, что их неспособность расследовать эти преступления стоит здоровья и жизни людям в Украине, а также способствует распространению дискриминации и подрывает возможность свободно выражать свои взгляды», — подчеркнула Покальчук.

Напомним, 19 июня на посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайда напали молодые люди в балаклавах. Одна из организаторов мероприятия заявила, что среди пострадавших были несовершеннолетние, а перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали, пока люди будут расходиться.

23 июня в Киеве состоится Марш равенства.

Теги:   Виталий Кличко Владимир Зеленский Полиция ЛГБТ Нападение Киевпрайд

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