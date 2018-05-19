Киевпастранс сообщил об изменении движения автобусов в центре Киева из-за велопробега

В субботу, 19 мая, в Киеве в связи с проведением велопробега изменят движение автобусных маршрутов № 62 и 114А.
Об этом сообщили в КП Киевпастранс.
С 9:30 до 12:30 ориентировочно движение автобусов будет организовано по маршрутам: №62 - Ботанический сад - ст. м. Арсенальная; №114 будет курсировать на двух участках - ул. Милославская - ст. Зенит и жел. вокзал Центральный - ст. м. Площадь Льва Толстого.
Велопробег пройдет по маршруту Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - парк Муромец (Дружбы народов).
18-20 мая в Киеве также пройдут празднования Дня Европы и фестиваль День уличной музыки.
Ранее сообщалось, что 19 мая в Киеве ограничат на сутки движение по Северному мосту.
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