Киевпастранс сообщил об изменении движения автобусов в центре Киева из-за велопробега

Речь идет об автобусах № 62 и 114А

В субботу, 19 мая, в Киеве в связи с проведением велопробега изменят движение автобусных маршрутов № 62 и 114А.

Об этом сообщили в КП Киевпастранс.

С 9:30 до 12:30 ориентировочно движение автобусов будет организовано по маршрутам: №62 - Ботанический сад - ст. м. Арсенальная; №114 будет курсировать на двух участках - ул. Милославская - ст. Зенит и жел. вокзал Центральный - ст. м. Площадь Льва Толстого.

Велопробег пройдет по маршруту Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - парк Муромец (Дружбы народов).

18-20 мая в Киеве также пройдут празднования Дня Европы и фестиваль День уличной музыки.

Ранее сообщалось, что 19 мая в Киеве ограничат на сутки движение по Северному мосту.