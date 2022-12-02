Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ (обновлено) 2 декабря, 19:36 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Обновлено в 20:21. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона уточнил, что «речь идет не о передаче Киево-Печерской Лавры», а о регистрации юридического лица в том же монастыре и церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она расположена на территории Верхней Лавры, а Нижняя Лавра во времена Януковича была передана в аренду УПЦ.

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«Просто меняется название и уточняется адрес. Поскольку регистрация происходила определенное время, так совпало, что эта информация появилась сегодня… Это не имеет никакого отношения к ситуации в Киево-Печерской Лавре… В Верхней Лавре находится монастырь, название которого изменили и официально зарегистрировали», — сказал он.

Об этом заявил заместитель председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря.

Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр.

На практике это означает, что есть юридическое лицо, которое может получить в пользование имущество храмы и помещения. Следовательно, создается возможность выбора для монахов и верных — за кем идти.

«С целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыне власти Московскому патриархату Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. (постановление № 30) принял решение о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации — мужского монастыря Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра», — объясняет Заря.

Тогда же Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Епифанию обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения — для монастырской деятельности.

Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженный Митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».