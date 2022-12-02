Киево-Печерскую лавру не передавали ПЦУ — объяснение Минкульта

2 декабря, 21:47
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Киево-Печерская лавра (Фото:Украинская Православная Церковь/Facebook)

Киево-Печерская лавра (Фото:Украинская Православная Церковь/Facebook)

Новость о регистрации Свято-Успенской Киево-Печерской лавры как монастыря в составе ПЦУ не связана с ситуацией вокруг Лавры в целом и не означает, что священников УПЦ МП будут откуда-то выселять.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона в пятницу, 2 декабря.

По словам министра, речь идет не о передаче Киево-Печерской лавры, а о регистрации юридического лица в монастыре, которым пользуется ПЦУ и который находится на территории Верхней Лавры. Нижняя Лавра во времена Януковича была бессрочно передана в аренду УПЦ.

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«Просто меняется название и уточняется адрес. Поскольку регистрация происходила определенное время, просто так совпало, что эта информация появилась сегодня… Это не имеет никакого отношения к ситуации в Киево-Печерской лавре… В Верхней Лавре находится еще один монастырь, название которого изменили и сегодня официально зарегистрировали», — сказал он.

Ткаченко добавил, что согласно указу президента есть два месяца на то, чтобы исследовать, как УПЦ использует имущество украинского государства в Нижней Лавре. В течение этих двух месяцев будут принимать «те или иные решения».

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Ранее заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

Он напомнил, что в мае 2022 года синод ПЦУ принял решение о создании мужского монастыря с названием Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра в составе ПЦУ и попросил Кабинет министров выделить один из храмов в верхней части Лавры для богослужений.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qwsEnZEC4wo4wcAhdXdJbR96hGJQm1aeCtWekLRNQqCA6wciSdvMUuZa8YoTcj4Sl&id=100001728355058

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обращался к премьер-министру и просил передать один из храмов на территории Киево-Печерской лавры ПЦУ.

Зоря позже уточнил, что сейчас юридический адрес монастыря Киево-Печерской лавры ПЦУ — тот же, что и у Феодосиевского монастыря ПЦУ напротив Лавры.

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22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую лавру. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.

15 ноября наместник Киево-Печерской лавры Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении. Как пишет УП, суд отпустил его под личное обязательство.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Александр Ткаченко Церковь Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Минкульт ПЦУ Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины

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