Вывезли мебель, иконы и портрет Кирилла. В Лавре впервые показали резиденцию митрополита Онуфрия, где молились за «русский мир» — видео 2 сентября, 17:38 Бывшая резиденция митрополита УПЦ МП Онуфрия (Фото:radiosvoboda.org)

Журналисты проекта Схемы впервые посетили закрытую резиденцию на территории Нижней Лавры, где в свое время проживал глава УПЦ МП митрополит Онуфрий (Березовский).

Об этом говорится в репортаже Схем, который вышел в субботу, 2 сентября.

Экскурсию для представителей медиа провел исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий. Расследователи Схем побывали в трехэтажном здании на территории заповедника в Нижней лавре.

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Кроме сауны, частных покоев и трапезной комнаты, в ней расположено помещение, где проходил священный синод Московского патриархата и молились за российских военнопленных. Во время выселения из лавры представители УПЦ МП вывезли из этой резиденции всю мебель, иконы и сняли освещение.

Авраамий показал для журналистов трапезную, где проходили «торжественные мероприятия» и куда приглашалась «высшая духовная элита».

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

«Это были представители такой высшей элиты, которые были благотворителями УПЦ (МП), которые поддерживали разными способами эту идеологию „русского мира“, и здесь праздновали какую-то победу в том, что им удалось в очередной раз обмануть украинцев», — пояснил он.

Авраамий добавил, что в 2016 году завершили реставрационные работы в этом корпусе. Несмотря на то, что это территория заповедника, здесь было возведено много новостроек, которые «были не согласованы в свое время с государством».

Владыка отметил, что дважды бывал в этом доме, когда здесь проживал митрополит Онуфрий. Сейчас с разрешения заповедника Авраамий пользуется только одной кельей (комнатой) резиденции, а остальное здание не планирует использовать. Подвальный этаж и сауну решил опечатать.

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

Инфографика: NV

Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных зданий на территории Лавры.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора между заповедником Киево-Печерская лавра и монастырем УПЦ (МП).

Также суд обязал монастырь вернуть государству 79 объектов Нижней лавры.

11 августа национальный заповедник Киево-Печерская лавра временно прекратил доступ на территорию Нижней лавры для всех посетителей.

15 августа исполняющий обязанности гендиректора заповедника Киево-Печерская Лавра Максим Остапенко сообщил, что на территории комплекса есть 15 незаконно возведенных сооружений без соответствующих земельных отводов. Часть из них придется снести.