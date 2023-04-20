Толкались и сломали дверь. Полиция задержала четырех участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры — видео 20 апреля, 10:32 Четверым лицам сообщено о подозрении в совершении хулиганства на территории Лавры (Фото:www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры, сообщила пресс-служба столичной Нацполиции в четверг, 20 апреля.

«Правоохранители провели ряд следственных действий и с помощью аналитиков столичного главка установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ведомстве заявили, что они были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлены в отдел полиции. Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

Киевская городская прокуратура сообщила в Facebook, что согласно материалам следствия, 19 апреля группа лиц, действуя согласованно, пытались попасть в один из корпусов Национального заповедника Киево-Печерская Лавра.

«Нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними толкотню, сломали защитные роллеты и двери вышеупомянутого здания, после чего противоправно проникли в помещение», — говорится в сообщении.

По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

12 апреля комиссия Минкульта удалось попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, — там обнаружили первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру — заповедник подал заявление в полицию.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.