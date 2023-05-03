Уже треть имущества Киево-Печерской лавры вернули в пользование государства — Минкульт
Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Комиссия Министерства культуры и информполитики за апрель передала государству треть всего имущества Киево-Печерской лавры, которым бесплатно пользовалась УПЦ МП.
Об этом сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в среду, 3 мая.
За последние два дня комиссия передала в пользование заповеднику 16 корпусов-памятников как национального, так и местного значения.
В целом среди осмотренных достопримечательностей, в частности, следующие:
- кельи Гостинного двора;
- Дом хозяйственный;
- больница Гостинного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радость;
- сторожка Гостинного двора;
- галерея и колокольня на Ближних пещерах;
- вход в галерею Ближних пещер;
- корпуса, являющиеся комплексом сооружений галереи от Ближних до Дальних пещер;
- подпорная стена Дебоскета;
- ротонда подпорной стены Дебоскета;
- водонапорная башня.
29 апреля глава комиссии по передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что осмотрели уже 11 из 79 объектов заповедника.
12 апреля комиссия Минкульта удалось попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, — там обнаружили первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру — заповедник подал заявление в полицию.
С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.
1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.
В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.