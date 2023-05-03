Уже треть имущества Киево-Печерской лавры вернули в пользование государства — Минкульт 3 мая, 13:24 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Комиссия Министерства культуры и информполитики за апрель передала государству треть всего имущества Киево-Печерской лавры, которым бесплатно пользовалась УПЦ МП.

Об этом сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в среду, 3 мая.

За последние два дня комиссия передала в пользование заповеднику 16 корпусов-памятников как национального, так и местного значения.

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В целом среди осмотренных достопримечательностей, в частности, следующие:

кельи Гостинного двора;

Дом хозяйственный;

больница Гостинного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радость;

сторожка Гостинного двора;

галерея и колокольня на Ближних пещерах;

вход в галерею Ближних пещер;

корпуса, являющиеся комплексом сооружений галереи от Ближних до Дальних пещер;

подпорная стена Дебоскета;

ротонда подпорной стены Дебоскета;

водонапорная башня.

29 апреля глава комиссии по передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что осмотрели уже 11 из 79 объектов заповедника.

12 апреля комиссия Минкульта удалось попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, — там обнаружили первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру — заповедник подал заявление в полицию.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.