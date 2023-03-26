Что будет с монахами УПЦ МП в Лавре после 29 марта — архимандрит Говорун 26 марта, 12:11 Вероятно, монахи УПЦ МП покинут Киево-Печерскую лавру 29 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Архимандрит, доктор философских наук и профессор Университетского колледжа Стокгольма Кирилл Говорун в интервью Radio NV рассказал, что будет с монахами УПЦ МП в Киево-Печерской лавре после 29 марта, когда истекает срок ее аренды Московским патриархатом.



«Я хотел бы начать с того, чего я не ожидаю и не хотел бы ожидать. Я не хотел бы ожидать конфликта, прежде всего, на камеры, потому что это будет очень плохо для Украины», — отметил Говорун в эфире Radio NV.

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Архимандрит заявил, что, по его мнению, сначала «был расчет», что часть монашеской общины Киево-Печерской лавры решит остаться в ней и перейти на этом основании в ПЦУ.

«То есть, было предложено такое предложение, которое выглядело больше как ультиматум: „Если вы хотите оставаться в Лавре, то переходите в ПЦУ“. Я так понимаю, что были поначалу колебания, определенные группы монахов согласились на это предложение. Но теперь, кажется (пока такого решения так и не принято), монахи собираются выселяться», — рассказал он о развитии ситуации.

Говорун сказал, что, хотя многие монахи поддерживают наместника Лавры митрополита Павла, многие из них также с ним не соглашаются, а некоторые одобрительно относятся к ПЦУ и готовы к ней присоединиться, по крайней мере, часть монахов выражала такую готовность.

Он предположил, что мнение изменилось из-за "ультимативного" характера предложения о переходе в ПЦУ.

«Увидим, что 29 марта будет. Пока что не получается так, чтобы часть монашеской общины Киево-Печерской лавры осталась в Лавре уже в рамках юрисдикции Православной церкви Украины», — отметил архимандрит.

Говорун также предложил альтернативный вариант сосуществованию нескольких монашеских общин на территории Лавры.

«Даже сама идея Лавры – это термин, происходящий из египетского пустынного монашества, когда в пустыне несколько общин сосуществовали на одной территории. Это возможно и в Киево-Печерской Лавре, она достаточно велика. Это мое предложение. Это могла бы быть община ПЦУ, безусловно, в том числе тех монахов, которые хотели бы перейти из нынешней монашеской общины. Это могла бы быть какая-то монашеская община УПЦ, но которая была бы самоуправляющейся, в которой была бы проведена люстрация среди тех, кто активно или пассивно поддерживает этот "русский мир". И это могла бы быть другая община. К примеру, того же Вселенского Патриархата, как вариант», — описал свое предложение архимандрит, напомнив, что до XVII века Киево-Печерская лавра была в Константинопольском Патриархате.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ (МП) до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ (МП) в ответ заявили про «ультиматум чиновников Минкульта» и о том, что у их требований нет юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных новостроек.



Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ (МП) не планирует покидать территорию, которую арендует у государства. Синод УПЦ (МП) 23 марта заявил, что их лишили права находиться в Лавре «безосновательно», а власти «презирают и разрушают святыни».

С 1 января заповедник Киево-Печерская лавра прекратил соглашение с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.



Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением русской православной церкви, несмотря на заявление Собора церкви о «полной самостоятельности и независимости».

СБУ в 2022 году начала проверки в религиозных сооружениях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику.

