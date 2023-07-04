В Беларуси захотели «принять» монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры 4 июля, 23:07 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS / Валентин Огиренко)

Во вторник, 4 июля, Синод Белорусской православной церкви, которая относится к Московскому патриархату, объявил о своей готовности «принять» монахов УПЦ МП, которые должны покинуть Киево-Печерскую лавру.

Об этом сообщили в обращении Синода Белорусской православной церкви.

Там «с глубокой печалью» воспринимают события, происходящие в Киево-Печерской лавре. Также они выразили свою поддержку Украинской православной церкви московского патриархата «в это непростое время».

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По версии БПЦ, украинские власти якобы, несмотря на протесты десятков тысяч верующих, продолжают «вероломные посягательства на великую святыню всех православных верующих, не оставляя безбожных попыток разорить колыбель православной веры восточнославянских народов».

«Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий трудятся в богоугодничестве и молитве на благо украинского народа», — говорится в сообщении.

В БЦ также утверждают, что они готовы «принять» монахов УПЦ МП, если те будут вынуждены покинуть Киево-Печерскую лавру. Они могут предоставить место для дальнейшей жизни в обителях Белорусской православной церкви.

2 июля УПЦ МП сообщили, что их монахи должны освободить помещения мужского монастыря Киево-Печерской лавры до 4 июля, когда начнет работу комиссия по опечатыванию корпусов.

4 июля монахи и верующие УПЦ МП не пустили комиссию на территорию Нижней Лавры для проверки корпусов.

Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества. В начале апреля они наконец допустили в помещение святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества. В то же время они продолжают проводить там богослужения.



Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко ранее заявлял, что монашеская жизнь в Лавре будет продолжаться, и заверил, что у Украины есть «план действий». Он заявил, что государство рассмотрит различные предложения по использованию Киево-Печерской Лавры в будущем.