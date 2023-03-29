В УПЦ МП заявили, что монахи Лавры не собираются переходить в ПЦУ

29 марта, 20:51
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Большая колокольня монастыря Киево-Печерская лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Большая колокольня монастыря Киево-Печерская лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) митрополит Климент заявил, что братия Киево-Печерской лавры «категорически против» перехода в ПЦУ.

Комментируя слова журналистки о том, что часть братии в Киево-Печерской лавре планирует перейти в ПЦУ, митрополит Климент сказал, что «наоборот категорически против таких заявлений, что кто-то должен перейти».

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29 марта предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний благословил исполнять обязанности наместника Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ архимандрита Авраамия (Лотыша), который ранее был представителем УПЦ (МП). Тот обратился к монахам Лавры и призвал их остаться на территории святыни в составе ПЦУ.

В УПЦ МП после этого сообщили, что наложили на архимандрита запрет в служении «за уклон в раскол и грубое нарушение присяги».

Синод ПЦУ накануне тоже призвал монахов к «объединению в лоне поместной Украинской Православной Церкви на канонических началах».

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С 29 марта УПЦ МП должна освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.

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По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

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В то же время представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры. Они подали иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры и не собираются покидать территорию святыни.

В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Православная церковь Украины ПЦУ

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