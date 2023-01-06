В УПЦ (МП) заявили, что имеют право дальше пользоваться храмами Киево-Печерской лавры. Подали в суд 6 января, 17:36 Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

В Хозяйственном суде Киева зарегистрировали иск УПЦ (МП) к заповеднику Киево-Печерская лавра после того, как у нее закончился срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Единый реестр.

Ответчиком указан Национальный заповедник Киево-Печерская лавра, в истцом — Свято-Успенская Киево-Печерская лавра УПЦ (МП), наместником которой является митрополит Павел. Иск был зарегистрирован 5 января.



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В УПЦ (МП) утверждают, что подали иск, потому что руководство заповедника в одностороннем порядке и, по их мнению, незаконно разорвало договор аренды. Там также заявили, что согласно постановлению Кабинета Министров от 27 мая 2022 года договора аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается во время военного положения, «считаются продленными на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения».

В УПЦ (МП) обвиняют заповедник в том, что их не предупредили об окончании договора за 30 дней.



«В случае, если у Минкультуры и заповедника другая позиция, они могут доказать свою правоту в суде, а до тех пор пользование мужским монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская лавра [УПЦ (МП)] Успенским собором и Трапезной церковью является правомерным и законным», — заявили там.



В конце декабря митрополит Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что 31 декабря 2022 года у УПЦ (МП) заканчивается срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории Лавры. Он просил главу государства не принимать решение об окончании сроков аренды.

Позже глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.

5 января Успенский собор и Трапезную церковь Лавры вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний получил разрешение провести рождественскую службу в Успенском соборе Лавры 7 января. В УПЦ (МП) до этого обвиняли его в попытке «силового захвата» собора.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.