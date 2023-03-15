В Минкульте заявили, что Киево-Печерскую лавру в первую очередь должно покинуть руководство УПЦ МП — Минкульт

15 марта, 00:29
Поделиться:
Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Киево-Печерскую лавру в первую очередь должно покинуть руководство УПЦ МП. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире телемарафона во вторник, 14 марта.

Читайте также:
Людмила Филипович
Людмила Филипович
Торги с УПЦ МП. Уедут ли монахи из Киево-Печерской Лавры

«Никто не поднимает вопрос о выселении монахов. Речь о возврате имущества, принадлежащего государству, — как движимого, так и недвижимого. Если кто-то и должен выезжать… на мой взгляд, это в первую очередь руководители, которые вели незаконные застройки на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет, — митрополиты Павел, Антоний, синодальное управление администрации УПЦ (МП). А уже потом можно говорить об остальных», — сказал министр.

Видео дня

На вопрос о том, что делать самим монахам, Ткаченко отметил, что «у них всегда есть выбор», вероятно, имея в виду переход в ПЦУ.

Читайте также:
Киево-Печерскую Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП — Госэтнополитики

«Я уверен, что ситуация коренным образом изменится, когда эти граждане покинут территорию Лавры. Я думаю, что совместная работа специалистов и правоохранителей будет стимулировать такое их решение», — прокомментировал глава Минкульта слова наместника Лавры митрополита Павла о том, что УПЦ МП не планирует уходить.

Читайте также:
Папа Киевский. Как кухарь Петр превратился во владыку Павла и создал в центре столицы государство в государстве и филиал «русского мира»

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

Читайте также:

Архитектурный комплекс Киево-Печерской лавры с 1990 года внесен в список наследия ЮНЕСКО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Набеги орды, большевистские расстрелы, захват империей и структурами УПЦ МП: что пережила в своей истории Киево-Печерская лавра

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Александр Ткаченко Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Минкульт Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X