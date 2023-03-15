В Минкульте заявили, что Киево-Печерскую лавру в первую очередь должно покинуть руководство УПЦ МП — Минкульт 15 марта, 00:29 Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Киево-Печерскую лавру в первую очередь должно покинуть руководство УПЦ МП. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире телемарафона во вторник, 14 марта.

«Никто не поднимает вопрос о выселении монахов. Речь о возврате имущества, принадлежащего государству, — как движимого, так и недвижимого. Если кто-то и должен выезжать… на мой взгляд, это в первую очередь руководители, которые вели незаконные застройки на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет, — митрополиты Павел, Антоний, синодальное управление администрации УПЦ (МП). А уже потом можно говорить об остальных», — сказал министр.



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На вопрос о том, что делать самим монахам, Ткаченко отметил, что «у них всегда есть выбор», вероятно, имея в виду переход в ПЦУ.

«Я уверен, что ситуация коренным образом изменится, когда эти граждане покинут территорию Лавры. Я думаю, что совместная работа специалистов и правоохранителей будет стимулировать такое их решение», — прокомментировал глава Минкульта слова наместника Лавры митрополита Павла о том, что УПЦ МП не планирует уходить.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

