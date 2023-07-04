Монахи и верующие УПЦ МП не пустили комиссию на территорию Нижней Лавры для проверки корпусов
Сторонники УПЦ МП снова препятствуют работе комиссии в Киево-Печерской Лавре (Фото:Суспільне)
Во вторник, 4 июля, монахи и верующие УПЦ МП не допустили комиссию к работе на территории Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Суспільне, комиссия должна была опечатать корпуса Нижней Лавры, который не используются для религиозных нужд. Впоследствии их планируется передать в пользование государству.
Верующие и монахи УПЦ МП блокировали вход в Нижнюю Лавру и пели.
Представители комиссии вызвали правоохранителей и написали заявление о препятствовании их работе.
И.о гендиректора заповедника Максим Остапенко заявил, что у комиссии есть официальный ответ от монастыря, в котором обещали предоставить доступ к корпусам.
Он пояснил, что комиссия на основе документов от Минкульта «вступает в права» по тем объектам, которые «юридически принадлежат» заповеднику.
Накануне в Минкульте сообщали, что комиссия должна была опечатать пять объектов на территории Нижней Лавры.
С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.
Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.
1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Его отправили под круглосуточный домашний арест.