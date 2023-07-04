Монахи и верующие УПЦ МП не пустили комиссию на территорию Нижней Лавры для проверки корпусов 4 июля, 14:18 Сторонники УПЦ МП снова препятствуют работе комиссии в Киево-Печерской Лавре (Фото:Суспільне)

Во вторник, 4 июля, монахи и верующие УПЦ МП не допустили комиссию к работе на территории Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Суспільне, комиссия должна была опечатать корпуса Нижней Лавры, который не используются для религиозных нужд. Впоследствии их планируется передать в пользование государству.

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Верующие и монахи УПЦ МП блокировали вход в Нижнюю Лавру и пели.

Представители комиссии вызвали правоохранителей и написали заявление о препятствовании их работе.

И.о гендиректора заповедника Максим Остапенко заявил, что у комиссии есть официальный ответ от монастыря, в котором обещали предоставить доступ к корпусам.

Он пояснил, что комиссия на основе документов от Минкульта «вступает в права» по тем объектам, которые «юридически принадлежат» заповеднику.

Накануне в Минкульте сообщали, что комиссия должна была опечатать пять объектов на территории Нижней Лавры.

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Его отправили под круглосуточный домашний арест.