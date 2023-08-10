Суд обязал УПЦ МП вернуть государству имущество Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)
В четверг, 10 августа, Хозяйственный суд города Киева обязал мужской монастырь УПЦ (МП) вернуть Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра 79 объектов Нижней лавры на территории Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики в Telegram.
Дело касается препятствования со стороны УПЦ (МП) деятельности комиссии, которая занимается передачей имущества, а именно 79 объектов Нижней лавры.
Кроме того, утром 11 серпня будет ограничен доступ посетителей на территорию Нижней Лавры из-за «системного препятствования работе».
В то же время адвокат Никита Чекман, который также представляет интересы митрополита УПЦ МП Павла, сказал, что «суд фактически разрешил выселение монахов с территории Лавры», пишет Радио Свобода.
Адвокат добавил, что решение суда не сразу вступает в силу и они будут подавать апелляцию.
С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.
Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества.
В начале апреля они наконец допустили в помещение святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества. В то же время они продолжают проводить там богослужения.
2 июля УПЦ МП сообщили, что их монахи должны освободить помещения мужского монастыря Киево-Печерской лавры до 4 июля, когда начнет работу комиссия по опечатыванию корпусов.
4 июля монахи и верующие УПЦ МП не пустили комиссию на территорию Нижней Лавры для проверки корпусов.
9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и заповедником Киево-Печерская лавра.