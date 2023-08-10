Суд обязал УПЦ МП вернуть государству имущество Киево-Печерской лавры 10 августа, 21:07 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В четверг, 10 августа, Хозяйственный суд города Киева обязал мужской монастырь УПЦ (МП) вернуть Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра 79 объектов Нижней лавры на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики в Telegram.



Дело касается препятствования со стороны УПЦ (МП) деятельности комиссии, которая занимается передачей имущества, а именно 79 объектов Нижней лавры.



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Кроме того, утром 11 серпня будет ограничен доступ посетителей на территорию Нижней Лавры из-за «системного препятствования работе».



В то же время адвокат Никита Чекман, который также представляет интересы митрополита УПЦ МП Павла, сказал, что «суд фактически разрешил выселение монахов с территории Лавры», пишет Радио Свобода.



Адвокат добавил, что решение суда не сразу вступает в силу и они будут подавать апелляцию.

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества.

В начале апреля они наконец допустили в помещение святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества. В то же время они продолжают проводить там богослужения.



2 июля УПЦ МП сообщили, что их монахи должны освободить помещения мужского монастыря Киево-Печерской лавры до 4 июля, когда начнет работу комиссия по опечатыванию корпусов.

4 июля монахи и верующие УПЦ МП не пустили комиссию на территорию Нижней Лавры для проверки корпусов.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и заповедником Киево-Печерская лавра.