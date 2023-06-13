Суд отклонил иск УПЦ МП по поводу храмов Киево-Печерской лавры 13 июня, 16:59 Колокольня и Успенский собор Киево-Печерской лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Хозяйственный суд Киева во вторник, 13 июня, не удовлетворил иск УПЦ (МП) по поводу пользования имуществом заповедника Киево-Печерская лавра. Об этом сообщил у себя в Telegram министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

«Есть первая, и верю, что не последняя, победа в суде в деле возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству», — написал он.



По словам министра, представители УПЦ (МП) не пришли на заседание и ходатайствовали о переносе — суд отклонил ходатайства как необоснованные.

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Слушание в суде касалось иска УПЦ к заповеднику Киево-Печерская лавра «об устранении препятствий в пользовании имуществом — доступе и проведении богослужений». Суд изучил материалы дела и не удовлетворил требования церкви.

Иск был зарегистрирован 5 января после того, как у УПЦ (МП) закончился срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории Лавры. В церкви утверждали, что руководство заповедника разорвало договор аренды «незаконно».

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Его отправили под круглосуточный домашний арест.