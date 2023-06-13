Суд отклонил иск УПЦ МП по поводу храмов Киево-Печерской лавры

13 июня, 16:59
Поделиться:
Колокольня и Успенский собор Киево-Печерской лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Колокольня и Успенский собор Киево-Печерской лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Хозяйственный суд Киева во вторник, 13 июня, не удовлетворил иск УПЦ (МП) по поводу пользования имуществом заповедника Киево-Печерская лавра. Об этом сообщил у себя в Telegram министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

«Есть первая, и верю, что не последняя, победа в суде в деле возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству», — написал он.

Читайте также:
Набеги орды, большевистские расстрелы, захват империей и структурами УПЦ МП: что пережила в своей истории Киево-Печерская лавра

По словам министра, представители УПЦ (МП) не пришли на заседание и ходатайствовали о переносе — суд отклонил ходатайства как необоснованные.

Видео дня

Читайте также:

Вид сверху. Архимандрит Авраамий, и.о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, рассказал, что сейчас происходит между ПЦУ и УПЦ (МП) (Фото:ПЦУ) Скрытая жизнь Лавры глазами наместника. Какие настроения царят в самом большом православном монастыре страны — интервью NV

Слушание в суде касалось иска УПЦ к заповеднику Киево-Печерская лавра «об устранении препятствий в пользовании имуществом — доступе и проведении богослужений». Суд изучил материалы дела и не удовлетворил требования церкви.

Иск был зарегистрирован 5 января после того, как у УПЦ (МП) закончился срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории Лавры. В церкви утверждали, что руководство заповедника разорвало договор аренды «незаконно».

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Александр Ткаченко Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Иск Суд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X