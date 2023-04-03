Недопуск комиссии Минкульта в Лавру: полиция Киева открыла дело
Киево-Печерская Лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о незаконном содержании религиозных святынь в связи с недопуском комиссии Министерства культуры на территорию Киево-Печерской Лавры.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на столичную полицию.
Правоохранители рассказали, что по заявлению комиссии Министерства культуры о недопуске на территорию Лавры возбуждено уголовное производство по ст. 179 Уголовного кодекса Украины (незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь).
Ранее комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской Лавры после недопуска для проведения проверки заявила о намерении обратиться в полицию, а также подать иск в суд по устранению препятствий в пользовании имуществом.
Выселение УПЦ из Лавры: что происходит
29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договоры об аренде, заключенные в 2013 году, а позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры УПЦ МП.
Однако 30 марта священники УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужения.
Также они дважды не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственных имуществ Киево-Печерской лавры. В связи с этим заповедник подал заявление в полицию.
Руководство УПЦ МП во главе с наместником Лавры Петром Лебедем (митрополитом Павлом) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований.
УПЦ МП также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.
Несмотря на категорический отказ покидать Лавру УПЦ МП, активно вывозит имущество из святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры «все, кроме мощей».