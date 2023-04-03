Недопуск комиссии Минкульта в Лавру: полиция Киева открыла дело 3 апреля, 15:57 Киево-Печерская Лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о незаконном содержании религиозных святынь в связи с недопуском комиссии Министерства культуры на территорию Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на столичную полицию.

Правоохранители рассказали, что по заявлению комиссии Министерства культуры о недопуске на территорию Лавры возбуждено уголовное производство по ст. 179 Уголовного кодекса Украины (незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь).

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Ранее комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской Лавры после недопуска для проведения проверки заявила о намерении обратиться в полицию, а также подать иск в суд по устранению препятствий в пользовании имуществом.

Выселение УПЦ из Лавры: что происходит

29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договоры об аренде, заключенные в 2013 году, а позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры УПЦ МП.

Однако 30 марта священники УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужения.

Также они дважды не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственных имуществ Киево-Печерской лавры. В связи с этим заповедник подал заявление в полицию.

Руководство УПЦ МП во главе с наместником Лавры Петром Лебедем (митрополитом Павлом) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований.

УПЦ МП также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.

Несмотря на категорический отказ покидать Лавру УПЦ МП, активно вывозит имущество из святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры «все, кроме мощей».