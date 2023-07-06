Столкновения между верующими УПЦ МП и полицией. В Киево-Печерскую лавру пришли правоохранители и представители Минкульта — видео 6 июля, 10:56 В Киево-Печерскую лавру пришли правоохранители и представители Минкульта (Фото:Украинская православная церковь/Telegram)

В четверг, 6 июля, правоохранительные органы получили доступ к нескольким корпусам Киево-Печерской Лавры, они опломбированы. Верующие УПЦ МП оказывают сопротивление представителям Минкульта и полиции.

Об этом сообщает Украинская православная церковь в Telegram.

По информации УПЦ, опломбирован 70-й корпус, где находилась резиденция Предстоятеля УПЦ, а также 69−1 и 71-й корпуса Нижней лавры.

Видео дня

Юристы Лавры называют действия Минкульта и правоохранителей, среди которых выселение монахов, опломбирование и ограничение доступа к помещениям якобы совершением уголовного преступления.

Адвокат УПЦ Никиты Чекман обнародовал видео, где отмечается, якобы правоохранители захватывают корпуса монастыря.

У входа в Лавру собрались прихожане УПЦ МП. Они пытаются препятствовать работе комиссии и полиции.

Союз православных журналистов также обнародовал видео, где видно, как полицейские пытаются оттеснить верующих.

На другом видео видно, как прихожане на входе в Лавру читают молитвы, а активисты поют гимн Украины.

Во вторник, 4 июля, монахи и верующие УПЦ МП не допустили комиссию к работе на территории Киево-Печерской лавры.

Накануне в Минкульте сообщали, что комиссия должна была опечатать пять объектов на территории Нижней Лавры.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры — что известно

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных зданий на территории Лавры.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

