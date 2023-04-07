Наместник Лавры от ПЦУ заявил об ограблении его кельи

7 апреля, 14:11
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Архимандрит Авраамий (Лотыш), исполняющий обязанности наместника Лавры от ПЦУ (Фото:Скриншот с видео ПЦУ)

Архимандрит Авраамий (Лотыш), исполняющий обязанности наместника Лавры от ПЦУ (Фото:Скриншот с видео ПЦУ)

На территории Киево-Печерской Лавры ограбили келью, где проживал архимандрит Авраамий (Лотыш), исполняющий обязанности наместника Лавры от ПЦУ.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на архимандрита Авраамия.

По его словам, в частности, злоумышленники украли его компьютер и другие личные вещи.

Дверь в помещение выломали, а все, что не украли, просто разбили.

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Столичные правоохранители в комментарии УП отметили, что им не поступало сообщение об инциденте.

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Архимандрит Киево-Печерской Лавры Авраамий (Лотыш) перешел из УПЦ ( Московского патриархата) в ПЦУ и попросил митрополита Эпифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Эпифаний согласился. А митрополит УПЦ МП Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотиша) за переход в ПЦУ.

Это произошло на фоне того, как государственный заповедник расторг договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве, а монахи должны были освободить монастырь и все здания до 29 марта.

Впрочем, представители УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжают проводить там богослужения.

Также они несколько раз не пустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело.

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Руководство УПЦ МП во главе с экс-наместником Лавры Петром Лебедем (митрополитом Павлом) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявили, что требования о выселении не имеют юридических оснований.

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УПЦ МП также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.

В то же время, на фоне этого 1 апреля СБУ вручила подозрение экс-наместнику Лавры Павлу (Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

В тот же день Шевченковский райсуд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с ношением электронного браслета.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Православная церковь Украины ПЦУ Православная церковь в Украине Война России против Украины русская православная церковь в Украине Павел Лебедь

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