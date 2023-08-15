На территории Киево-Печерской лавры могут снести 15 незаконных объектов — глава заповедника 15 августа, 21:21 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На территории Киево-Печерской лавры есть 15 незаконно возведенных сооружений без соответствующих земельных отводов. Часть из них придется снести.

Об этом во вторник, 15 августа, сказал исполняющий обязанности гендиректора заповедника Киево-Печерская Лавра Максим Остапенко в эфире телеканала Киев 24.

Остапенко отметил, что сейчас к этим объектам у работников заповедных территорий нет доступа, поскольку они не введены в эксплуатацию и их правовой статус не определен.

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По его словам, после правильного оформления земельного участка государство должно принять решение, что делать с 15 незаконно построенными объектами в пределах Киево-Печерской лавры.

«Безусловно, часть из них требует прямого сноса и восстановления исторического ландшафта, где эти здания возникли», — считает Остапенко.

Он добавил, что остальную часть сооружений должны передать в государственное управление и определять порядок их использования.

Инфографика: NV

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных зданий на территории Лавры.

Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества.

В начале апреля они наконец допустили в помещение святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества. В то же время они продолжают проводить там богослужения.



2 июля УПЦ МП сообщили, что их монахи должны освободить помещения мужского монастыря Киево-Печерской лавры до 4 июля, когда начнет работу комиссия по опечатыванию корпусов.

4 июля монахи и верующие УПЦ МП не пустили комиссию на территорию Нижней Лавры для проверки корпусов.

10 августа Хозяйственный суд города Киева обязал мужской монастырь УПЦ (МП) вернуть Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра 79 объектов Нижней лавры на территории Киево-Печерской лавры.

11 августа национальный заповедник Киево-Печерская лавра временно прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.