Митрополит Епифаний попросил Шмыгаля передать ПЦУ храм на территории Киево-Печерской лавры 24 июня, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля передать один из храмов на территории Киево-Печерской лавры для богослужений ПЦУ.

Об этом сказано в письме Епифания к главе Кабинета министров, опубликованном на сайте ПЦУ.



Епифаний напомнил, что Синод ПЦУ своим решением от 23 мая 2022 года основал мужской монастырь в составе ПЦУ — Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру.



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«Известно, что начала Печерского монастыря восходят к середине XI века (на сто лет раньше первого летописного упоминания о населенном пункте Москва) и тесно переплетены с традицией монашеской жизни на святой горе Афон (Греция). На протяжении веков Печерский монастырь, со временем получивший почетное звание Лавры, то есть особенно важной и образцовой монашеской обители, развивался как неотъемлемая составляющая Киевской митрополии, относящейся к Вселенскому Патриархату», — сказано в письме.

По словам предстоятеля ПЦУ, «антиканоничная аннексия Киевской митрополии московским патриархатом в 1685−86 годах отразилась и на Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре — она также неканонически была подчинена российским церковным властям», в результате чего церковные традиции были принудительно русифицированы.

Митрополит Епифаний попросил передать ПЦУ один из храмов на территории Верхней Лавры, которые фактически не используются для постоянных служб, и добавил, что «монополия монастыря московского патриархата на богослужение в Лавре категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом». Он написал, что вопрос о прекращении монополии московского патриархата на использование храмов Лавры для богослужений неоднократно поднимали с середины 1990-х годов.

«В течение 1990-х — начале 2000-х годов монастырь московского патриархата систематически из-за насильственных действий и захвата все новых и новых корпусов расширял свое присутствие…

Руководство монастыря московского патриархата в течение трех десятилетий последовательно поддерживало и продолжает поддерживать и пропагандировать идеологию «русского мира», ныне ставшую «оправданием» открытой агрессии РФ против Украины. Павел (Лебедь) [наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры с 1994 года] лично награжден Путиным орденом РФ Дружба народов", — заявил предстоятель ПЦУ.

В УПЦ (МП) ранее напомнили об ответе Кабинета министров на предложение народного депутата от Голоса разорвать договор аренды со Свято-Успенскими Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лаврами УПЦ. В правительстве заявили, что лавры переданы в аренду на основании соглашений, в которых есть пункты о разрыве по взаимному согласию, и государство не имеет права в одностороннем порядке их разрывать без оснований.

27 мая Собор УПЦ (московского патриархата) объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией главы РПЦ и приспешника Путина Владимира Гундяева. Собор осудил войну и призвал власти Украины и России «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний после этого заявил, что «независимость и самостоятельность в управлении» УПЦ (МП) была провозглашена в 1990 году и «де-факто связь УПЦ с Москвой остается».

Русский мир уничтожает церкви Московского патриархата – отец Георгий Коваленко https://www.youtube.com/embed/VY_ogUBZqY0

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