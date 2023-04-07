Ткаченко — о будущем Лавры: Рассмотрим разные предложения 7 апреля, 19:28 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что государство рассмотрит разные предложения об использовании Киево-Печерской лавры в будущем.

В эфире телемарафона в пятницу, 7 апреля, министр напомнил, что сейчас представители УПЦ (МП) находятся на территории Нижней Лавры незаконно, но Украина действует мирно и у нее «есть план действий».



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«Это государственная собственность, музейные объекты, к которым должен быть доступ всех граждан. После того, как мы окончательно вернем пользование государством всех объектов на территории Нижней Лавры, мы будем рассматривать разные предложения и проекты, каким образом наполнять содержанием территорию Нижней Лавры», — ответил Ткаченко на вопрос, как дальше будут использоваться помещения Лавры.

Глава Минкульта также подтвердил, что «монашеская жизнь [в Лавре] будет продолжаться», не уточняя подробности.

В Госэтнополитики ранее говорили, что Лавру могут передать другой церкви после выселения оттуда УПЦ МП.

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29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которые занимала в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договор о пользовании постройками на территории святыни, заключенный в 2013 году. Позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры в пользование УПЦ (МП).



Однако 30 марта представители УПЦ (МП) не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужения.



Также они не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. Заповедник подал заявление в полицию, Минкульт обратился в суд из-за отказа УПЦ (МП) покидать святыню.



УПЦ (МП) также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры, однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска. Несмотря на категорический отказ покидать Лавру, УПЦ (МП) вывозила имущество из святыни.



1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил экс-настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.



Ему сообщили о подозрении по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

