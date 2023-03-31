УПЦ МП во второй раз не пустила комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру для проверки 31 марта, 10:52 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 31 марта, комиссию Министерства культуры и информационной политики по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры снова не пустили на территорию монастыря для проведения проверки.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

По состоянию на 9:40 представители комиссии пришли, как и 30 марта, в 111 корпус лавры, но священнослужители и прихожане помешали попаданию их внутрь здания.

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После этого комиссия приняла решение завершить свою работу в пятницу.

30 марта в Киево-Печерскую лавру также не пустили комиссию Министерства культуры.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.

В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».