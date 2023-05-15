«Феодальное хозяйство» УПЦ МП в Лавре. Ткаченко рассказал, как работает комиссия Минкульта 15 мая, 17:49 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр культуры Александр Ткаченко в интервью NV рассказал, как работает комиссия Минкульта в Киево-Печерской лавре.

«Нужно с каждым объектом разбираться. Потому что на какие-то объекты нет градостроительных документаций, какие-то были возведены незаконно. Необходимо также разбираться функционально. Потому что за годы благодаря тому, что, так сказать, поведение тех людей, которые находились или находятся на территории Нижней Лавры, прикрывали определенные политики, было создано своеобразное феодальное хозяйство. На самом деле хозяйство, потому что там есть цеха, изготовление вещей или чего-то еще», — рассказал Ткаченко в эфире Radio NV.

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Министр сказал, что нужно решить, что делать с незаконно построенными на территории Лавры зданиями.

Он объяснил, что любой монастырь ведет хозяйственную деятельность и, пока в Лавре не нарушали исторический культурный ландшафт, размещение там предприятий могло быть законным.

«Другое дело, поскольку у нас религиозные организации налоги не платят, сказать, насколько с точки зрения фискальной это были законные операции, мне сейчас непросто», — добавил Ткаченко.

Министр подчеркнул, что заявления представителей УПЦ МП о том, что они якобы не видели документ, из-за которого был расторгнут договор на пользование Нижней Лаврой, — неправда.

«Им официально отправлялось письмо, в котором в том числе были указаны причины, в том числе незаконные застройки, отсутствие соответствующей документации», — сказал он.

Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры уже осмотрела более трети объектов на территории Лавры.

«Мы видим, мягко говоря, неприличное использование определенных зданий, которые были переданы в управление митрополии, монастырю», — рассказал министр о последствиях этого осмотра.

В начале мая сообщалось, что комиссия Министерства культуры и информполитики за апрель передала государству треть всего имущества Киево-Печерской лавры, которым безвозмездно пользовалась УПЦ МП.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также СБУ опубликовала перехваченные записи ставших доказательствами разговоров.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

12 апреля комиссия Минкульта смогла попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, и выявила первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру — заповедник подал заявление в полицию.

29 апреля глава комиссии по приему-передачи имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что обследовали уже 11 из 79 объектов заповедника.